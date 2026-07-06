Runi frustriran zbog odluke u korist Amerikanaca: Šokirani Englez jednu od najgorih odluka od kako se igraju Svetska prvenstva!…

Mundijal više ne sme da ima epitet regularnog! FIFA je napravila potez koji će sigurno izazvati ogromne reakcije — Folarin Balogun je “pomilovan” posle crvenog kartona i dobio je dozvolu da igra za Sjedinjene Američke Države u osmini finala Mundijala protiv Belgije.

Odluka koja na papiru možda ima pravno pokriće, ali u fudbalskom smislu deluje kao ozbiljan presedan i velika bruka za takmičenje. O tome je govorio Vejn Runi u studiju BBC televizije. „I think it’s an absolute disgrace.“ 😡 Wayne Rooney questioned the call around Florian Balogun’s suspended red card for the USA. pic.twitter.com/beDcgnWNHO — Match of the Day (@BBCMOTD) July 6, 2026 – Mislim da je ovo apsolutna sramota, zaista mislim tako. Znam da je to tada bila