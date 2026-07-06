Runi frustriran zbog odluke u korist Amerikanaca: Šokirani Englez jednu od najgorih odluka od kako se igraju Svetska prvenstva!
Hot sport pre 53 minuta
Mundijal više ne sme da ima epitet regularnog! FIFA je napravila potez koji će sigurno izazvati ogromne reakcije — Folarin Balogun je “pomilovan” posle crvenog kartona i dobio je dozvolu da igra za Sjedinjene Američke Države u osmini finala Mundijala protiv Belgije.
Odluka koja na papiru možda ima pravno pokriće, ali u fudbalskom smislu deluje kao ozbiljan presedan i velika bruka za takmičenje. O tome je govorio Vejn Runi u studiju BBC televizije. „I think it’s an absolute disgrace.“ 😡 Wayne Rooney questioned the call around Florian Balogun’s suspended red card for the USA. pic.twitter.com/beDcgnWNHO — Match of the Day (@BBCMOTD) July 6, 2026 – Mislim da je ovo apsolutna sramota, zaista mislim tako. Znam da je to tada bila