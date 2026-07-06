Runi frustriran zbog odluke u korist Amerikanaca: Šokirani Englez jednu od najgorih odluka od kako se igraju Svetska prvenstva!

Hot sport pre 53 minuta
Runi frustriran zbog odluke u korist Amerikanaca: Šokirani Englez jednu od najgorih odluka od kako se igraju Svetska prvenstva!…

Mundijal više ne sme da ima epitet regularnog! FIFA je napravila potez koji će sigurno izazvati ogromne reakcije — Folarin Balogun je “pomilovan” posle crvenog kartona i dobio je dozvolu da igra za Sjedinjene Američke Države u osmini finala Mundijala protiv Belgije.

Odluka koja na papiru možda ima pravno pokriće, ali u fudbalskom smislu deluje kao ozbiljan presedan i velika bruka za takmičenje. O tome je govorio Vejn Runi u studiju BBC televizije. „I think it’s an absolute disgrace.“ 😡 Wayne Rooney questioned the call around Florian Balogun’s suspended red card for the USA. pic.twitter.com/beDcgnWNHO — Match of the Day (@BBCMOTD) July 6, 2026 – Mislim da je ovo apsolutna sramota, zaista mislim tako. Znam da je to tada bila
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Afera veka! Isplivali pozivi Donalda Trampa prema FIFA: Ovo je nezapamćeno! Kada vidite koliko puta ih je zvao...

Afera veka! Isplivali pozivi Donalda Trampa prema FIFA: Ovo je nezapamćeno! Kada vidite koliko puta ih je zvao...

Kurir pre 18 minuta
FIFA ukinula suspenziju Balogunu posle razgovora Trampa i Infantina

FIFA ukinula suspenziju Balogunu posle razgovora Trampa i Infantina

Danas pre 48 minuta
Šok nakon bolne eliminacije! Igrači još nisu došli sebi, a selektor već spakovao kofere i napustio reprezentaciju!

Šok nakon bolne eliminacije! Igrači još nisu došli sebi, a selektor već spakovao kofere i napustio reprezentaciju!

Kurir pre 58 minuta
"Možda bi Hari Kejn trebalo da pozove predsednika Trampa!" Skandal trese Mundijal – selektor Engleske brutalno ismejao FIFA!

"Možda bi Hari Kejn trebalo da pozove predsednika Trampa!" Skandal trese Mundijal – selektor Engleske brutalno ismejao FIFA!

Kurir pre 8 minuta
Kejna "izdao" glas: "Sve je bilo protiv nas" VIDEO

Kejna "izdao" glas: "Sve je bilo protiv nas" VIDEO

B92 pre 58 minuta
Sportski svet je zgrožen! Evo kako je Donald Tramp izbrisao crveni karton američkom fudbaleru na Mundijalu

Sportski svet je zgrožen! Evo kako je Donald Tramp izbrisao crveni karton američkom fudbaleru na Mundijalu

Večernje novosti pre 58 minuta
Zašto Vinisijus nije šutirao penal? VIDEO

Zašto Vinisijus nije šutirao penal? VIDEO

B92 pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalFIFAMundijalBBCBelgijaVejn RuniTwitter

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za SP

Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za SP

RTV pre 33 minuta
Hiljade ljudi u Teheranu odaju počast ajatolahu Aliju Hamneiju

Hiljade ljudi u Teheranu odaju počast ajatolahu Aliju Hamneiju

BBC News pre 8 minuta
Kad i gde možete da gledate košarkaški meč Srbija – BiH?

Kad i gde možete da gledate košarkaški meč Srbija – BiH?

Danas pre 18 minuta
Norveška izbacila Brazil, Englezi preživeli dramu na 2.000 metara

Norveška izbacila Brazil, Englezi preživeli dramu na 2.000 metara

BBC News pre 28 minuta
Agire potvrdio da napušta klupu Meksika, podržao Markesa za svog naslednika

Agire potvrdio da napušta klupu Meksika, podržao Markesa za svog naslednika

Serbian News Media pre 23 minuta