Tramp priznao da je zvao infnantina zbog crvenog kartona: „Nisam mislio da je bio prekršaj!“
Hot sport pre 24 minuta
Pravi fudbalski ekspert, nema šta! Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da je lično razgovarao sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom i zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu i suspenziji Folarina Baloguna.
Američki reprezentativac je prvobitno kažnjen isključenjem i jednom utakmicom suspenzije, ali je FIFA naknadno promenila odluku i omogućila mu nastup u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije. Ova odluka izazvala je brojne reakcije u fudbalskoj javnosti i otvorila pitanje mogućeg političkog uticaja na rad FIFA. – Sve što sam uradio bilo je da zatražim reviziju. Nisam rekao: ‘Morate ovo da uradite’. Jednostavno nisam mislio da je to bio prekršaj – rekao je