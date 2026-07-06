Tramp priznao da je zvao infnantina zbog crvenog kartona: „Nisam mislio da je bio prekršaj!“

Pravi fudbalski ekspert, nema šta! Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da je lično razgovarao sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom i zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu i suspenziji Folarina Baloguna.

Američki reprezentativac je prvobitno kažnjen isključenjem i jednom utakmicom suspenzije, ali je FIFA naknadno promenila odluku i omogućila mu nastup u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije. Ova odluka izazvala je brojne reakcije u fudbalskoj javnosti i otvorila pitanje mogućeg političkog uticaja na rad FIFA. – Sve što sam uradio bilo je da zatražim reviziju. Nisam rekao: ‘Morate ovo da uradite’. Jednostavno nisam mislio da je to bio prekršaj – rekao je