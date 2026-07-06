Vikinzi došli i razvalili brazilski karneval: Brazilu malo i dva penala, Haland sa dva gola odveo Norvešku u polufinale!

Hot sport pre 2 sata
Vikinzi došli i razvalili brazilski karneval: Brazilu malo i dva penala, Haland sa dva gola odveo Norvešku u polufinale!

Nikada u svojoj istoriji Brazil nije dobio Norvešku, a ceo cirkus oko Nejmara i pozivanja istog je koštao Brazilce dobrog napadača! Norveška je pobedila Brazil sa 2:1 i napravila jedan od najvećih rezultata u svojoj fudbalskoj istoriji, a Brazilci su potvrdili da je definitivno nešto veoma pogrešno kada je fudbal u toj zemlji u pitanju.

Fudbalski svet dobio je novu veliku priču — Norveška je srušila Brazil u nokaut fazi Mundijala i izbacila jednu od najvećih reprezentacija u istoriji svetskog fudbala. U utakmici u kojoj je Brazil imao veći pritisak, veća očekivanja i status favorita, Norvežani su odigrali gotovo savršen meč. Disciplinovano, hrabro i bez straha od velikog imena rivala, uspeli su da kazne sve slabosti „Selesaa“ i dođu do pobede koja će se dugo pamtiti. Junak utakmice bio je Erling
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