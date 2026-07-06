Macut: Srbija zainteresovana da Beograd postane regionalni centar Interpola

In medija pre 2 sata
Macut: Srbija zainteresovana da Beograd postane regionalni centar Interpola

Vlada Srbije je zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola, izjavio je danas premijer Đuro Macut tokom sastanka sa generalnim sekretarom te organizacije Valdesijem Urkizom.

Macut je na sastanku u Vladi Srbije rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala koji ima međunarodni karakter. Interpol, dodao je, nije i ne treba da bude politizovan, već u službi javne međunarodne bezbednosti, a profilisanje kroz regionalne kancelarije jeste njegova budućnost, s obzirom na to da svaki region ima svoje
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