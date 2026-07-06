Šumski požari širom Evrope: Uništeno skoro 20.000 hektara zemljišta u Portugalu, Španiji, Francuskoj i Grčkoj

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Šumski požari širom Evrope: Uništeno skoro 20.000 hektara zemljišta u Portugalu, Španiji, Francuskoj i Grčkoj

Šumski požari u Evropi primorali su hiljade ljudi da napuste svoje domove, dok se stotine vatrogasaca bore sa požarima koji su zahvatili i uništili gotovo 20.000 hektara zemljišta u Portugalu, Španiji, Francuskoj i Grčkoj.

Požari u Francuskoj, Foto: Tanjug AP Photo/Thibault Camus Istovremeno, prognozira se da će jak vetar uticati na širenje požara, a očekuje se i ponovni porast temperatura tokom ove nedelje, prenosi Gardijan. U francuskom departmanu Istočni Pirineji, blizu granice sa Španijom, 700 vatrogasaca bori se da stavi pod kontrolu požar koji se nekontrolisano širi, nakon što je izgorelo 5.000 hektara i evakuisano više od 10.000 ljudi. "Uslovi se jutros ponovo pogoršavaju",
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