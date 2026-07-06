Vozio sa 2,70 promila, sleteo s puta i udario u drvo

Jugmedia pre 8 minuta  |  JuGmedia
Vozio sa 2,70 promila, sleteo s puta i udario u drvo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja 40 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Niškoj Banji zaustavila je vozača „pežoa“ (35) koji je vozio sa 2,52 promila alkohola u organizmu, dok je u Nišu dvadesetdevetogodišnji vozač „pežoa“, vozeći sa 2,70 promila alkohola, sleteo sa puta i udario u drvo, a u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih. Protiv ove dvojice vozača će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave. U Nišu i okolini iz saobraćaja su isključeni vozači „opela“ (25) i „folksvagena“ (58) koji
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Vozili pod dejstvom alkohola i droge: Policija tokom vikenda sankcionisala 42 vozača u Nišu

Vozili pod dejstvom alkohola i droge: Policija tokom vikenda sankcionisala 42 vozača u Nišu

Glas juga pre 13 minuta
Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 40 vozača

Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 40 vozača

Gradski portal 018 pre 23 minuta
Za sedam dana vatrogasci intervenisali čak 34 puta

Za sedam dana vatrogasci intervenisali čak 34 puta

Subotica.com pre 13 minuta
Za nedelju dana 25 saobraćajnih nezgoda u Nišu i okolini, policija apeluje na oprez

Za nedelju dana 25 saobraćajnih nezgoda u Nišu i okolini, policija apeluje na oprez

Glas juga pre 58 minuta
Dve osobe teško povređene u udesima u Pirotu: za nedelju dana 22 saobraćajne nezgode

Dve osobe teško povređene u udesima u Pirotu: za nedelju dana 22 saobraćajne nezgode

Telegraf pre 1 sat
Vozio sa skoro 2,7 promila alkohola u krvi, zrenjaninska policija najavila prekršajnu prijavu protiv vozača

Vozio sa skoro 2,7 promila alkohola u krvi, zrenjaninska policija najavila prekršajnu prijavu protiv vozača

Danas pre 2 sata
Totalno pijan vozio automobil po Zrenjaninu: Imao 2,7 promila alkohola u krvi

Totalno pijan vozio automobil po Zrenjaninu: Imao 2,7 promila alkohola u krvi

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišFolksvagenMinistarstvo unutrašnjih poslovaVolkswagen

Regioni, najnovije vesti »

Uhapšen M. Đ. u Šidu, pronađeno oko dva kilograma amfetamina

Uhapšen M. Đ. u Šidu, pronađeno oko dva kilograma amfetamina

Serbian News Media pre 8 minuta
U Kragujevcu u završnoj fazi radovi u Ulici Kadinjača

U Kragujevcu u završnoj fazi radovi u Ulici Kadinjača

Serbian News Media pre 8 minuta
Vozio sa 2,70 promila, sleteo s puta i udario u drvo

Vozio sa 2,70 promila, sleteo s puta i udario u drvo

Jugmedia pre 8 minuta
Vozili pod dejstvom alkohola i droge: Policija tokom vikenda sankcionisala 42 vozača u Nišu

Vozili pod dejstvom alkohola i droge: Policija tokom vikenda sankcionisala 42 vozača u Nišu

Glas juga pre 13 minuta
Planirani radovi JKP „Mediana“

Planirani radovi JKP „Mediana“

Gradski portal 018 pre 28 minuta