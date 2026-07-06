Vlada Srbije ukinula budžetska mesta za istoriju, srbistiku i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu

Mladi koji žele da studiraju srbistiku, istoriju i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu, polagali su prijemni ispit, ali neće moći da „upadnu“ na budžet, jer je Vlada Srbije ukinula budžetska mesta za ove departmane.

Time je četrdeset mladih ljudi oštećeno ovom iznenadnom odlukom Vlade, iako je Sud stopirao sve radnje u vezi sa „cepanjem“ Filozofskog i prebacivanjem tih departmana na Fakultet srpskih studija. Uprkos odluci Upravnog suda kojom se odlaže rešenje Ministarstva prosvete i oduzimanje dozvole za rad departmanima za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost, Vlada Srbije donela je odluku da kvote za mesta na budžetu dodeljene Filozofskom fakultetu u Nišu – ne