Detalj sa venčanja Tamare Kalinić koji je sve rasplakao: Bidermajer koji je nosila ima posebnu simboliku

Modna influenserka Tamara Kalinić i njen partner Filipo Testa krunisali su svoju višegodišnju vezu glamuroznim i elegantnim venčanjem na jezeru Komo.

Romantična ceremonija odisala je brojnim intimnim detaljima, a jedan od njih je i bidermajer koji je mlada nosila. Novopečena mlada pohvalila se kadrovima sa svog venčanja te otkrila neke pojedinosti koje su oduševile njene fanove širom sveta. "Najmagičniji dan u mom životu! Imala sam bidermajer od božura i jedne anemone, koja je bila omiljeno cveće moje bake, pa je na taj način i ona bila sa mnom tog dana", napisala je Tamara na svom Instagramu. Jedan od