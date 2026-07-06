Detalj sa venčanja Tamare Kalinić koji je sve rasplakao: Bidermajer koji je nosila ima posebnu simboliku

Kurir pre 3 sata
Detalj sa venčanja Tamare Kalinić koji je sve rasplakao: Bidermajer koji je nosila ima posebnu simboliku

Modna influenserka Tamara Kalinić i njen partner Filipo Testa krunisali su svoju višegodišnju vezu glamuroznim i elegantnim venčanjem na jezeru Komo.

Romantična ceremonija odisala je brojnim intimnim detaljima, a jedan od njih je i bidermajer koji je mlada nosila. Novopečena mlada pohvalila se kadrovima sa svog venčanja te otkrila neke pojedinosti koje su oduševile njene fanove širom sveta. "Najmagičniji dan u mom životu! Imala sam bidermajer od božura i jedne anemone, koja je bila omiljeno cveće moje bake, pa je na taj način i ona bila sa mnom tog dana", napisala je Tamara na svom Instagramu. Jedan od
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