Inspekcija pretresla i objekte na Svetom Nikoli: Na kupalištu postavljen šank sa terasom, čeka se nalaz građevinske inspekcije

Kurir pre 14 minuta
Inspekcija pretresla i objekte na Svetom Nikoli: Na kupalištu postavljen šank sa terasom, čeka se nalaz građevinske inspekcije…

Policija je saopštila da je povodom postavljanja objekta na ostrvu Sveti Nikola 3. jula obavila uviđaj i dokumentovala zatečeno stanje, nakon čega je o slučaju obavestila Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Uprava policije obaveštava javnost da su policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva 3. jula izašli na lice mesta i izvršili kontrolu, i tom prilikom je kriminalistički tehničar izvršio fotodokumentovanje zatečenog stanja i sačinio foto-elaborat. Iz policije su kazali da je tom prilikom utvrđeno da je u okviru jednog kupališta postavljen objekat – otvoreni šank sa terasom, dok u trenutku kontrole nisu zatečeni radovi na objektu. „O događaju je sa lica mesta
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Inspekcija pretresla i objekte na Svetom Nikoli: Na kupalištu postavljen šank sa terasom, čeka se nalaz građevinske inspekcije…

Inspekcija pretresla i objekte na Svetom Nikoli: Na kupalištu postavljen šank sa terasom, čeka se nalaz građevinske inspekcije

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