Jokićeva supruga sa sinom i ćerkom došla u Pionir! Nikola će večeras imati ogromnu podršku! Video

Srbija u meču poslednjeg, 6. kola prve runde kvalifikacija, dočekuje Bosnu i Hercegovinu u ponedeljak u 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

Naši momci će večeras imati veliku podršku sa tribina, a meč iz prvog reda će gledati i supruga Nikole Jokića, Natalija Jokić. Ona će sa ćerkom Ognjenom i sinom Ignjatom u prvom redu sedeti pored Nikolinog brata, Nemanje, koji je takođe večeras u Pioniru. Inače, obe ekipe su još ranije obezbedile plasman u drugu, finalnu rundu kvalifikacija, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugu fazu. Srbija, koja je pobedila BiH jesenas u Sarajevu ulazi u