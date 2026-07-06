Jokićeva supruga sa sinom i ćerkom došla u Pionir! Nikola će večeras imati ogromnu podršku! Video

Kurir pre 42 minuta
Jokićeva supruga sa sinom i ćerkom došla u Pionir! Nikola će večeras imati ogromnu podršku! Video

Srbija u meču poslednjeg, 6. kola prve runde kvalifikacija, dočekuje Bosnu i Hercegovinu u ponedeljak u 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

Naši momci će večeras imati veliku podršku sa tribina, a meč iz prvog reda će gledati i supruga Nikole Jokića, Natalija Jokić. Ona će sa ćerkom Ognjenom i sinom Ignjatom u prvom redu sedeti pored Nikolinog brata, Nemanje, koji je takođe večeras u Pioniru. Inače, obe ekipe su još ranije obezbedile plasman u drugu, finalnu rundu kvalifikacija, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugu fazu. Srbija, koja je pobedila BiH jesenas u Sarajevu ulazi u
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