Keiroš nije više selektor Gane: Iskusni stručnjak otišao posle samo tri meseca

Kurir pre 10 minuta
Keiroš nije više selektor Gane: Iskusni stručnjak otišao posle samo tri meseca

Portugalski trener Karlos Keiroš povukao sa mesta selektora Gane posle samo tri meseca na toj funkciji, a nakon što je ta selekcija takmičenje na Svetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala.

Gana je zauzela treće mesto u Grupi L Svetskog prvenstva, a potom je poražena od Kolumbije sa 1:0 u prvoj rundi nokaut faze. Za 73-godišnjeg Keiroša ovo je bilo peto Svetsko prvenstvo, a na najvećem turniru je, pre Gane, vodio Iran, Portugal i Egipat. Bivši trener Mančester junajteda bio je jedan od dvojice selektora na Svetskom prvenstvu koji su napustili funkciju u nedelju, pošto se i Jordan rastao sa selektorom Džamalom Selamijem nakon njihovog zauzimanja
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