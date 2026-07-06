Koliko košta venčanje u vili na jezeru Komo u kojoj se udala Tamara Kalinić? Influenserka iskeširala debele pare !

Venčanje Tamare Kalinić i italijanskog modnog menadžera Filippa Teste na obali jezera Komo privuklo je pažnju javnosti zbog raskošne organizacije, svetski poznatih zvanica i jedne od najlepših lokacija u Italiji.

Dok su fotografije iz bajkovite Vile Pizzo obišle region, mnogi su se zapitali koliko zapravo košta da izgovorite sudbonosno "da" na mestu koje važi za jedno od najprestižnijih u Evropi. Iako tačan iznos koji su Tamara Kalinić i Filipo Testa izdvojili za svoje venčanje nije poznat, procene stručnjaka iz industrije luksuznih venčanja pokazuju da budžet za proslavu poput ove lako može da premaši 200.000 evra. Sam zakup vile košta kao luksuzan automobil Villa Pizzo