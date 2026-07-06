Kuća i 7 objekata izborelo kod pljevalja Požari bukte i u Crnoj Gori, vatrogasci neumorno gase vatru

Kurir pre 45 minuta
Kuća i 7 objekata izborelo kod pljevalja Požari bukte i u Crnoj Gori, vatrogasci neumorno gase vatru

Kuća i sedam pomoćnih objekata – koliba u potpunosti su izgoreli danas nešto posle 12 časova u selu Mataruge u opštini Pljevlja.

Danas posle 12 časova došlo je do požara trave i niskog rastinja, koji je zbog jakog vetra počeo brzo da se širi. Prema informacijama PV Informera, požarom su već zahvaćeni pojedini objekti, dok se više ekipa vatrogasaca-spasilaca bori da od požara spase još objekata. Uprkos velikim naporima vatrogasaca, do sada su u potpunosti izgoreli jedna kuća i sedam pomoćnih objekata – koliba. Lokacija požara nalazi se u zaseoku Šarci, Mesna zajednica Mataruge. Reč je o
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Kuća i 7 objekata izborelo kod pljevalja Požari bukte i u Crnoj Gori, vatrogasci neumorno gase vatru

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