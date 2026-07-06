Maradonin duh lebdi nad Englezima: "Gordi albion" se posle 40 godina vraća na mesto zločina

Kurir pre 2 sata
Maradonin duh lebdi nad Englezima: "Gordi albion" se posle 40 godina vraća na mesto zločina

Fudbaleri Engleske od dva časa posle ponoći igraju protiv Meksika u osmini finala na Svetskom prvenstvu.

Utakmica se igra na kultnom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju. Stadion u glavnom gradu Meksika čuven je i po tome što se nalazi na čak 2.240 metara nadmorske visine, što predstavlja ogroman problem onima koji se nisu privikli na takve uslove. Međutim, kada su Englezi u pitanju, pomenuti stadion ima dodatno posebno značenje. Upravo je na njemu 1986. godine odigrana jedna od najčuvenijih, ako ne i najčuvenija utakmica u istoriji Mundijala. Stadion Asteka koji sada
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Prenos, Meksiko - Engleska: Ludnica na Asteki! (video)

Prenos, Meksiko - Engleska: Ludnica na Asteki! (video)

Večernje novosti pre 5 minuta
Haos na SP pred meč Meksiko - Engleska: Odložen početak, FIFA je ipak bila u pravu

Haos na SP pred meč Meksiko - Engleska: Odložen početak, FIFA je ipak bila u pravu

Mondo pre 1 sat
UŽIVO Odložen meč Meksika i Engleske - FIFA se oglasila!

UŽIVO Odložen meč Meksika i Engleske - FIFA se oglasila!

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMeksiko

Sport, najnovije vesti »

Surovo neslavan kraj: Nejmar objavio da se povlači iz reprezentacije Brazila na stadionu na kome je debitovao

Surovo neslavan kraj: Nejmar objavio da se povlači iz reprezentacije Brazila na stadionu na kome je debitovao

Kurir pre 50 minuta
Napravio senzaciju, izbacio Brazil pa opleo po FIFA zbog nečuvene odluke

Napravio senzaciju, izbacio Brazil pa opleo po FIFA zbog nečuvene odluke

Nova pre 20 minuta
Fudbal je poseban, ovo se ne viđa: Norvežani pozvali Brazilce da veslaju zajedno, oni se odazvali!

Fudbal je poseban, ovo se ne viđa: Norvežani pozvali Brazilce da veslaju zajedno, oni se odazvali!

Telegraf pre 20 minuta
Prenos, Meksiko - Engleska: Ludnica na Asteki! (video)

Prenos, Meksiko - Engleska: Ludnica na Asteki! (video)

Večernje novosti pre 5 minuta
Naredni Novakov rival se poklonio Srbinu, ovakve reči o Đokoviću pokazuju zašto je najveći: “Shvatam…”

Naredni Novakov rival se poklonio Srbinu, ovakve reči o Đokoviću pokazuju zašto je najveći: “Shvatam…”

Telegraf pre 40 minuta