Maradonin duh lebdi nad Englezima: "Gordi albion" se posle 40 godina vraća na mesto zločina

Fudbaleri Engleske od dva časa posle ponoći igraju protiv Meksika u osmini finala na Svetskom prvenstvu.

Utakmica se igra na kultnom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju. Stadion u glavnom gradu Meksika čuven je i po tome što se nalazi na čak 2.240 metara nadmorske visine, što predstavlja ogroman problem onima koji se nisu privikli na takve uslove. Međutim, kada su Englezi u pitanju, pomenuti stadion ima dodatno posebno značenje. Upravo je na njemu 1986. godine odigrana jedna od najčuvenijih, ako ne i najčuvenija utakmica u istoriji Mundijala. Stadion Asteka koji sada