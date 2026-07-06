Meksiko - Engleska: Bitka na sredini terena, jalova igra u napadu

Kurir pre 15 minuta
Meksiko - Engleska: Bitka na sredini terena, jalova igra u napadu

Od najnovijeg Hronološki U ne baš inspirativnoj utakmici za sada, beležimo udarac Roma sa oko 20 metar.

Naravno, neprecizan. Značaj meča učinio je svoje, videli smo samo jednu ozbiljnu šansu, i to Meksika. Raul Himenez je u padu glavom zahvatio loptu, a Džordan Pikford izvukao loptu iz donjeg levog ugla i izbacio je u korner. Posle kornera nije bilo opasnosti po "Tri lava". Stadion Asteka priam 87.000 navijača, a sasvim sigurno više od 80.000 bodri domaći tim. Već u prvom minutu Deklan Rajs je zaradio žuti karton. Neoprezno je startovao i kopačkom zakačio po glavi
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