Meksiko - Engleska: Odložen početak meča! Maradonin duh lebdi nad Englezima

Kurir pre 19 minuta
Meksiko - Engleska: Odložen početak meča! Maradonin duh lebdi nad Englezima

Od najnovijeg Hronološki Utakmcia bi trebala da počne u dva časa po srpskom vremenu, ali će najverovatnije početak biti odložen Kao što je i najavljeno, nevreme praćeno grmljavinom aktivirale su FIFA protokol za bezbednost.

Utakmica će kasniti najmanje pola sata. Meksiko - Engleska Stadion: Asteka, Meksiko Siti Sudija: Alireza Fagani (Australija) Meksiko: Ranhel - Sančez, Montes, Vaskez, Galjardo - Lira, Romo, Mora - Himenez, Kvinones, Alvarado. Selektor: Havijer Agire Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Guehi, Kvansah - Rajs, Anderson, Belingem - Saka, Kejn, Gordon. Selektor: Tomas Tuhel.
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