Naši šampioni su se vratili kući - na aerodromu je sve prštalo od emocija! Pogledajte ove dirljive scene - svaki Srbin će biti ponosan kada vidi ovo!

Kurir pre 1 sat
Naši šampioni su se vratili kući - na aerodromu je sve prštalo od emocija! Pogledajte ove dirljive scene - svaki Srbin će biti…

Naši reprezentativci, predvođeni selektorom Stevanom Mijovićem, sleteli su na Aerodrom „Nikola Tesla“, gde su ih dočekali gromoglasni aplauzi i povici podrške, kao zasluženo priznanje za istorijski uspeh.

Po dolasku u Beograd, mlade košarkaše pozdravili su i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i generalni sekretar Predrag Kanački, koji su im čestitali na izvanrednom rezultatu i dostojnom predstavljanju Srbije na svetskoj sceni. Srpska publika imaće priliku da pozdravi vicešampione sveta i večeras, na poluvremenu kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo između Srbije i Bosne i Hercegovine, koja se igra u
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