Ne zna se čija je lepša! Mirjanina, Nadina, Milkina... Izabrane najlepše bašte u Sremskim Karlovcima (foto)

Kurir pre 21 minuta  |  Dnevnik.rs
Ne zna se čija je lepša! Mirjanina, Nadina, Milkina... Izabrane najlepše bašte u Sremskim Karlovcima (foto)

Završena je ovogodišnja nagradna akcija „Sačuvajmo lepe kuće i bašte Sremskih Karlovaca“, koju blizu tri decenije organizuje Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca.

Komisija je nakon obilaska prijavljenih donela odluku da nagradi Mirjanu Blažević, Nadu Đukić, Milku Ušljebrku, Ivanu Mišković, Branislava Kusa i Draginju Velček, a Natašu Veselinović, dugogodišnju učesnicu i pobednicu u nekoliko navrata, pohvali. Najlepšom savremenom baštom, koju odlikuju originalni hortikulturni elementi od drveta i kovanog gvožđa, izuzetno odnegovan travnjak sa probranim biljnim vrstama proglašena je bašta Mirjane Blažević iz Grobljanske ulice
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