Pred policijom bacio Kesiću sa drogom! Uhapšen muškarac iz Novog Sada!

Kurir pre 23 minuta
Pred policijom bacio Kesiću sa drogom! Uhapšen muškarac iz Novog Sada!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž.

M. (31) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 550 grama marihuane, manju količinu kokaina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Ž. M. je prethodno, naočigled policijskih službenika, odbacio od sebe paketić sa oko 95 grama marihuane i vagu za precizno merenje. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i
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