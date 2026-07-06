Skandalčina drma Mundijal: Da li će Belgija da bojkotuje utakmicu protiv Amerike?

Fudbalski savez Belgije (RBFA) saopštio je da "istražuje sve potencijalne opcije" nakon odluke Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) da samo uslovno suspenduje reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Folarina Baloguna, zbog crvenog kartona dobijenog u meču protiv Bosne i Hercegovine, i time mu omogući da igra u predstojećoj utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Belgije. "Ova odluka je u direktnoj suprotnosti sa odredbama Pravilnika