Radnici GSP-a zadovoljni nakon pregovora u Predsedništvu: Obustavlja se javno-privatno partnerstvo sa Strelom

Tročlana delegacija sindikata GSP-a danas se sastala sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem, na Andrićevom vencu. Kako kažu, razgovor je bio veoma detaljan i konstruktivan i najvažnije je što će javno-privatno partnerstvo sa Strelom biti obustavljeno. Takođe se planira nabavka 60 novih trolejbusa i 30 novih električnih autobusa, a GSP ostaje na Dorćolu GSP ostaje na Dorćolu uz najavu racionalizacije poslovanja.

Nakon sastanka, predsednik sindikata sindikata „Centar“ GSP, Ivan Banković rekao je da su zadovoljni ishodom. „Imali smo vrlo konstruktivan i detaljan sastanak sa predsednikom Republike i sa ministrom privrede, a tu je bio i savetnik gradonačelnika Beograda koji je zadužen za javni prevoz. Ono što je najbitnije da vam kažem da javno-privatno partnerstvo i konkurs sa Strelom će biti obustavljeno“, okupljenima je rekao Banković. Na pitanje ko bi preuzeo linije umesto