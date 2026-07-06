Brazilski novinari pritisli Anćelotija: "Zašto Vinisijus nije šutnuo penal? Sad ću da vam kažem"

Brazil se nije proslavio igrom ni do sada na Svetskom prvenstvu, a sve to je ispraćeno ispadanjem od Norveške u osmini finala posle dva gola Erlinga Holanda.

Selektor Karlo Anćeloti je probao sa uvođenjem Nejmara da nešto preokrene, ali mu nije pošlo za rukom i njegov tim je izgubio uprkos tome što su Brazilu suđena dva penala. Posle utakmice se Nejmar oprostio od reprezentacije, a selektor je iznenadio sve prisutne kada je tvrdio da je zadovoljan turnirom i da je "selesao" prikazao dobre igre. "Mislim da smo svi izuzetno tužni jer ekipa nije odigrala izvanredno Svetsko prvenstvo, ali jeste dobro. Takođe mislim da smo u