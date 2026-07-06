Ceo svet priča o ovim suzama: Legendarni Brazilac se gušio pred kamerama posle ispadanja sa Svetskog prvenstva

Mondo pre 11 minuta  |  Nikola Lalović
Ceo svet priča o ovim suzama: Legendarni Brazilac se gušio pred kamerama posle ispadanja sa Svetskog prvenstva

Fudbaleri Norveške savladali su Brazil 2:1 (0:0) u osmini finala Svetskog prvenstva i izbacili su "selesao" sa takmičenja, a nakon svega videli smo suze.

Plakao je Nejmar koji je nakon svega završio karijeru, a pred kamerama suze nije mogao da zaustavi jedan od najtvrđih, najčvršćih i najiskusnijih reprezentativaca Kazemiru. Defanzivni vezista je bio standardan u centru sredine terena na ovom prvenstvu, ali ni on nije pomogao da se zaustavi nemilosrdni Erling Holand. Na kraju je Brazil podbacio na još jednom Mundijalu, a Kazemiro nije mogao da se smiri posle meča. "Teško je pronaći reči nakon ovog. Žao mi je. Teško
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