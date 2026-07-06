"FIFA, šta radite to?": Tramp zvao Infantina, bivši predsednik morao da reaguje zbog skandala

Mondo pre 29 minuta  |  Dušan Ninković
"FIFA, šta radite to?": Tramp zvao Infantina, bivši predsednik morao da reaguje zbog skandala

Ceo svet je u šoku zbog kontroverzne odluke koju na Mundijalu 2026 je donela FIFA, a na koju je verovatno uticao i predsednik SAD Donald Tramp! Navodno, Tramp je zvao Đanija Infantina zbog isključenja koje je zaradio Floran Balogun, jedan od najbolji igrač tima Maurisija Poketina na ovom turniru.

Na to je dan kasnije reagovao Sep Blater. Bivši predsednik FIFA potpuno je šokiran odlukom o "odlaganju" kazne za Baloguna, koji sada može da nastupi za reprezentaciju protiv Belgije. Kako je navedeno, suspenzija se ukida, a Balogun će sada biti pod uslovnom kaznom. Jasno je svim ljubiteljima fudbala da je ovo presedan kako nismo viđali. "Crveni kartoni se ne poništavaju političkim telefonskim pozivima. Oni se poništavaju pravilima, dokazima i nezavisnim telima.
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