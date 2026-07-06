Ko je misteriozni moćnik za kog se udala Tamara Kalinić: Zbog njega strepela od oca, a ovo krije od svih

Naša najpoznatija influenserka Tamara Kalinić rekla je dudbonosno "da" dugogodišnjem partneru Filipu Testi.

Lepa Srpkinja je na venčanju imala tri venčanice - prvu je nosila veče pre, i reč je o heklanoj toaleti za koju mnogi misle da je omaž zemlji iz koje je rodom. Na dan venčanja imala je dve toalete, a kako je izgledala pogledajte u nastavku: Inače, tajna svetkovina održana je na jezetu Komo, u ekskluzivnom kompleksu "Villa Pizzo", istorijskom zdanju smeštenom između mesta Moltrasio i Černobio, a novopečeni supružnici nisu skidali osmeh sa lica. Otkako je Filipa