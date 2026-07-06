Najbizarnija povreda u istoriji svetskih prvenstava: Henderson pao sa reklame, odneli ga na nosilima

Mondo pre 2 sata  |  Dušan Ninković
Najbizarnija povreda u istoriji svetskih prvenstava: Henderson pao sa reklame, odneli ga na nosilima

Reprezentacija Engleske savladala je Meksiko na Mundijalu 2026, u jednom od najboljih mečeva koje smo gledali na turniru.

Pamtiće se spektakl na prelepom i kultnom stadionu Asteka, ali će se pamtiti i neobična povreda veznog fudbalera Engleske, iskusnog Džordana Hendersona. Jedan od kapitena Engleske reprezentacije povredio je ruku prilikom proslave pobede nad Meksikancima! On je u pokušaju da preskoči reklame, nakon što je sa navijačima obeležio veliki trijumf, pao na ruku i teško se povredio. Na snimku koji se pojavio jasno se vidi kako je Hendersonu proklizala leva ruka o koju se
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