Najbizarnija povreda u istoriji svetskih prvenstava: Henderson pao sa reklame, odneli ga na nosilima

Reprezentacija Engleske savladala je Meksiko na Mundijalu 2026, u jednom od najboljih mečeva koje smo gledali na turniru.

Pamtiće se spektakl na prelepom i kultnom stadionu Asteka, ali će se pamtiti i neobična povreda veznog fudbalera Engleske, iskusnog Džordana Hendersona. Jedan od kapitena Engleske reprezentacije povredio je ruku prilikom proslave pobede nad Meksikancima! On je u pokušaju da preskoči reklame, nakon što je sa navijačima obeležio veliki trijumf, pao na ruku i teško se povredio. Na snimku koji se pojavio jasno se vidi kako je Hendersonu proklizala leva ruka o koju se