"Najbolji intervju koji ćete ikad videti": Harija Kejna morate da poslušate, urnebesno je

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
"Najbolji intervju koji ćete ikad videti": Harija Kejna morate da poslušate, urnebesno je

Najbolji igrač engleske reprezentacije Hari Kejn dao je nezaboravni intervju posle velike pobede protiv Meksika u osmini finala Svetskog prvenstva.

Lider "Gordog Albiona" stao je pred mikrofon Bi-Bi-Sija promukao do te mere da nije mogao da govori. Kada je imao glas, on je bio toliko piskav da su se smejali i on i reporterka britanskog Javnog servisa. "Ovo je jedan od najboljih intervjua posle utakmice koje ćete ikad videti", objavio je Bi-Bi-Si, a video-snimak se masovno širi društvenim mrežama. Za početak, novinarka je pitala da li zna nešto o bizarnoj povredi Džordana Hendersona. "Da, Džordan je pao tamo...
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