Pre samo 4 godine Srbija je razbila Norvešku: Sad nas nema nigde, a oni gaze Brazil na Svetskom prvenstvu

Norveška je i pre nokaut faze Mundijala bila hit ovog takmičenja pošto je u grupnoj fazi dobila Senegal i Irak, a sa drugim timom namučila Francuze.

Potom je ekipa Stolea Solbakena uspela da pobedi Obalu Slonovače sa 2:1 u nokaut fazi i sada je pao veliki Brazil! Sa 2:1 uz dva gola fantastičnog Erlinga Holanda uspeo je tim Norveške da prođe dalje i zakaže četvrfinale Svetskog prvenstva sa Engleskom. A pre samo nekoliko godina skoro identična ekipa, sa istim selektorom na klupi poražena je rutinski na domaćem terenu od Srbije. U B ligi Lige nacija 2022/23 Norveška se našla u grupi sa Srbijom, Slovenijom i