Spektakl i preokret na Vimbldonu: Dimitrov pao posle skoro četiri sata borbe

Bugarski teniser Grigor Dimitrov završio je takmičenje na Vimbldonu posle poraza od Artura Ferija.

Trenutno 114. igrač sveta slavio je posle skoro četiri sata igre, preciznije posle tri sata i 55 minuta, rezultatom 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 i tako zakazao duel sa Flavijom Kobolijem u četvrtfinalu grend slema u Londonu. Videli smo napetost, borbenost i ono najzanimljivije - borbu mladosti i iskustva. Momak iz Velike Britanije ima svega 23 godine, dok iskusni Bugarin broji 35, pa smo ponovo mogli da uživamo u intenzitetu i nadmudrivanju. U prvom setu Britanac je