Tamara izgovorila "da" u venčanici od 50.000€: Udala se za modnog moćnika, a evo ko potpisuje skupu kreaciju

Poznata Srpkinja Tamara Kalinić zaklela se na večnu ljubav zgodnom Italijanu Felipeu Testu, juče, 5. jula, a sudbonosno "da" izgovorili su na jednoj od najromantičnijih lokacija na svetu, na obali jezera Komo u Italiji.

Tamara je nosila dve venčanice, a kako se sve i dalje drži u strogoj tajnosti, za sada su poznati tek poneki detalji koje je sama influenserka objavila. Prvu venčanicu Tamare Kalinić dizajnirao je Pieter Mulier, nekadašnji kreativni direktor modne kuće "Maison Alaïa". Nakon venčanja, influenserka je na Instagramu napisala da joj je ostvaren san, uz napomenu da ne misli samo na kreaciju modne kuće Alaïa, već i na brak sa Filipom. - Znala sam ko želim da bude moj muž