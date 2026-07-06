UEFA u šoku zbog Trampa i FIFA: Hitno izdato saopštenje zbog presedana na Svetskom prvenstvu

Mondo pre 1 sat  |  Nikola Lalović
UEFA u šoku zbog Trampa i FIFA: Hitno izdato saopštenje zbog presedana na Svetskom prvenstvu

UEFA se hitno oglasila povodom odluke FIFA da ne kazni Folarina Baloguna suspenzijom nakon crvenog kartona u meču sa Bosnom i Hercegovinom.

Balogun je grubo startovao otvorenim stopalom na nogu Tarika Muharemovića i dobio crveni karton, što je trebalo da znači da propušta meč osmine finala sa Belgijom. Ipak ta odluka je preinačena i napadač SAD koji je verovatno i najbolji igrač tima domaćina na ovom turniru dobio je uslovnu kaznu što je šokiralo fudballsku javnost. Nije pomoglo da se smire strasti ni to što se javno oglasio Donald Tramp. Sada se posle brojnih javnih ličnosti, fudbalera, pa čak i
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