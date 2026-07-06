Vremenska prognoza za 6. jul: Moguća slaba kiša ili kratkotrajni letnji pljusak

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 6. jul 2026. godine, biće koji stepen toplije, ali i dalje prijatno letnje vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, uz moguću slabu kišu ili kratkotrajni letnji pljusak.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 28 do 32. U Beogradu umereno oblačno vreme, uz sunčane intervale. Na širem području glavnog grada takođe će biti moguća slaba kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna prijatnih 29 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za utorak 7. jul, biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren,