CLS: Privatni konzorcijum će obustaviti javni prevoz, ukoliko im Grad Beograd ne isplati dugovanja

Najveći konzorcijum privatnih prevoznika “BG bus prevoz”, koga čine 18 prevoznika, zapretio je rukovodstvu Grada Beograda da će uskoro obustaviti uslugu prevoza putnika, ukoliko im se ne plate zaostala dugovanja od 3,9 milijardi dinara, saopštio je Centar za lokalnu samoupravu.

Centar za lokalnu samoupravu tvrdi da je došao u posed pisma koje je upućeno Sekretarijatu za javni prevoz i Kabinetu gradonačelnika, a u kojem prevoznici potvrđuju, kako se dalje navodi u saopštenju, da im četiri meseca nije ništa plaćeno i da više ne postoje elementarne pretpostavke da nastave rad u Beogradu. "Situacija je alarmantna, pogotovo imajući u vidu da su i najveći dobavljači GSP-a takođe upozorili rukovodstvo grada i ovog preduzeća da više neće moći da