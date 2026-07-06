CLS: Privatni konzorcijum će obustaviti javni prevoz, ukoliko im Grad Beograd ne isplati dugovanja

N1 Info pre 46 minuta  |  N1 Beograd
CLS: Privatni konzorcijum će obustaviti javni prevoz, ukoliko im Grad Beograd ne isplati dugovanja

Najveći konzorcijum privatnih prevoznika “BG bus prevoz”, koga čine 18 prevoznika, zapretio je rukovodstvu Grada Beograda da će uskoro obustaviti uslugu prevoza putnika, ukoliko im se ne plate zaostala dugovanja od 3,9 milijardi dinara, saopštio je Centar za lokalnu samoupravu.

Centar za lokalnu samoupravu tvrdi da je došao u posed pisma koje je upućeno Sekretarijatu za javni prevoz i Kabinetu gradonačelnika, a u kojem prevoznici potvrđuju, kako se dalje navodi u saopštenju, da im četiri meseca nije ništa plaćeno i da više ne postoje elementarne pretpostavke da nastave rad u Beogradu. "Situacija je alarmantna, pogotovo imajući u vidu da su i najveći dobavljači GSP-a takođe upozorili rukovodstvo grada i ovog preduzeća da više neće moći da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

CLS: Beograd pred potpunom obustavom gradskog prevoza

CLS: Beograd pred potpunom obustavom gradskog prevoza

Danas pre 26 minuta
"Beograd se nalazi pred potpunom obustavom gradskog prevoza"

"Beograd se nalazi pred potpunom obustavom gradskog prevoza"

Nova pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GSP

Ekonomija, najnovije vesti »

CLS: Beograd pred potpunom obustavom gradskog prevoza

CLS: Beograd pred potpunom obustavom gradskog prevoza

Danas pre 26 minuta
U kojim delatnostima ima najviše rizičnih poslovnih partnera?

U kojim delatnostima ima najviše rizičnih poslovnih partnera?

Biznis.rs pre 21 minuta
Danas isplata junskih penzija za ovu kategoriju stanovništva

Danas isplata junskih penzija za ovu kategoriju stanovništva

Blic pre 1 minut
SpaceX ponovo privlači pažnju – Velika šansa da zaradite!

SpaceX ponovo privlači pažnju – Velika šansa da zaradite!

Danas pre 26 minuta
Malinari za utorak najavili protest, smatraju da je otkupna cena ponižavajuća

Malinari za utorak najavili protest, smatraju da je otkupna cena ponižavajuća

Morava info pre 11 minuta