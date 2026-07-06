Mladić uhapšen u Šidu zbog sumnje da je proizvodio i prodavao amfetamine

Devetnaestogodišnjak M.Đ- uhapšen je u području Šida zbog sumnje da je proizvodio i prodavao narkotike.

Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici saopštila je danas da je uhapšen devetnaestogodišnji M. Đ. zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prodavao narkotike. Tokom kontrole u naselju na području Šida, policija je u rancu osumničenog pronašla i oduzela oko 2,44 kilograma amfetamina. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.