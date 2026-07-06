MUP: Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljenu trgovinu lekovima

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
MUP: Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljenu trgovinu lekovima

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija uhapsila D.

J. (33) iz Požarevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenja trgovina. Policajci su pronašli i privremeno oduzeli veću količinu lekova i suplemenata bez potrebne dokumentacije i dokaza o poreklu, koje je osumnjičeni prodavao na improvizovanoj tezgi. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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