"Od igle do lokomotive" kad se vlasti žuri: O čemu su sve poslanici raspravljali u Skupštini

Počela je letnja vanredna sednica Skupštine Srbije sa čak 18 tačaka dnevnog reda.

Među njima - veoma važni zakoni o finansiranju političkih aktivnosti, o roditelju -negovatelju, ali i autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima. I skoro svi su na listi evropskih zahteva. Zato se, tvrdi opozcija, vlastima i žuri, pa su sve strpali u isti koš. Od igle do lokomotive, praktično nema čega nije bilo na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine. Svaki je ministar predstavljao zakon iz svoje oblasti i svaki isticao da su izmene proevropske.