Umesto gradonačelnika, probleme Beograda rešavaju drugi: Radnici GSP sa Andrićevog venca otišli zadovoljni

Pošto gradonačelnik Beograda nije, predsednik Srbije jeste.

Obećao je radnicima GSP-a da će obustaviti javno-privatno partnerstvo sa Strelom iz Obrenovca. Oni sa Andrićevog venca otišli zadovoljni, za njima je ostalo pitanje - ko upravlja glavnom gradom? "Vi nam držite palčeve, to je to", rekao je Ivan Banković iz Sindikata GSP Centar okupljenima uoči sastanka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Držanje palčeva je izgleda urodilo plodom. Sa sastanka sa predsednikom, radnici GSP-a izlaze optimistični. "Vidite po našim