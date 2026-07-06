Košarkaši Srbije do 17 godina vicešampioni sveta: U finalu poraženi od selekcije SAD

Reprezentacija Srbije do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Turskoj, nakon što je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država, rezultatom 81:107 (19:30, 26:27, 16:24, 20:26). „Orlići“ su pružili otpor favorizovanoj selekciji SAD u finalu odigranom u Istanbulu, ali nisu mogli do iznenađenja.

Amerika je serijom 10:0 brzo stekla prednost, ali je Srbija u više navrata uspevala da uhvati priključak. Atleticizam američkih košarkaša na kraju je došao do izražaja i presudio da SAD zabeleži zbedljivo pobedu, kojom je osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu. U timu Srbije najefikasniji je bio Nikola Kusturica sa 37 poena (9 skokova). Matija Lukić je postigao 16 poena (7 skokova, 4 asistencije). Ekipu SAD predvodili su Klarens Roser sa 23 poena i Joakim