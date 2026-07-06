Opozicija kritikuje: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Opozicioni poslanici u skupštini Srbije kritikovali su brojne predložene zakone o kojima se danas raspravlja u parlamentu, navodeći da je predloženi Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima – lažan, dok Zakon o oružju i municiji razoružava Srbiju, a naoružava kriminalce.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da se predloženim zakonima „razoružava Srbija, a naoružavaju kriminalci“, optužujuću vlast da je problem u njoj, a ne u ljudima koji imaju dozvolu za nošenje oružja. „Svi ovi kriminalci koji su pod vašom zaštitom, ne koriste za krivična dela legalno i registrovano oružje, koriste nelegalno. I pored toga što su Baja i Boske bili pod pratnjom policije i imali dozvole za oružje, oni su se upucavali sa