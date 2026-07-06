Opozicija kritikuje: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Nedeljnik pre 2 sata
Opozicija kritikuje: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Opozicioni poslanici u skupštini Srbije kritikovali su brojne predložene zakone o kojima se danas raspravlja u parlamentu, navodeći da je predloženi Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima – lažan, dok Zakon o oružju i municiji razoružava Srbiju, a naoružava kriminalce.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da se predloženim zakonima „razoružava Srbija, a naoružavaju kriminalci“, optužujuću vlast da je problem u njoj, a ne u ljudima koji imaju dozvolu za nošenje oružja. „Svi ovi kriminalci koji su pod vašom zaštitom, ne koriste za krivična dela legalno i registrovano oružje, koriste nelegalno. I pored toga što su Baja i Boske bili pod pratnjom policije i imali dozvole za oružje, oni su se upucavali sa
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije ubrzano usvaja zakone zbog otvaranja klastera 3 i preporuka ODIHR-a (VIDEO)

Skupština Srbije ubrzano usvaja zakone zbog otvaranja klastera 3 i preporuka ODIHR-a (VIDEO)

Insajder pre 7 minuta
Opozicija u Skupštini Srbije: Zakon roditelj-negovatelj lažan

Opozicija u Skupštini Srbije: Zakon roditelj-negovatelj lažan

Radio 021 pre 1 sat
Opozicija kritikuje vlast u Skupštini: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Opozicija kritikuje vlast u Skupštini: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Nova pre 1 sat
Kritike opozicije u Skupštini: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Kritike opozicije u Skupštini: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

N1 Info pre 2 sata
Skupština Srbije završila rad za danas, nastavak zasedanja sutra u 10 časova

Skupština Srbije završila rad za danas, nastavak zasedanja sutra u 10 časova

RTV pre 2 sata
Skupština Srbije: Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o Predlogu zakona roditelj-negovatelj

Skupština Srbije: Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o Predlogu zakona roditelj-negovatelj

NIN pre 2 sata
Opozicija kritikuje: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Opozicija kritikuje: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeMiroslav Aleksić

Politika, najnovije vesti »

Kako objasniti put ministra Bratine u Teheran na sahranu Hamneija?

Kako objasniti put ministra Bratine u Teheran na sahranu Hamneija?

Danas pre 2 sata
Martin Gunter, evroposlanik Levice: Mislim da je laž da se litijum koristi samo za zelenu tranziciju (VIDEO)

Martin Gunter, evroposlanik Levice: Mislim da je laž da se litijum koristi samo za zelenu tranziciju (VIDEO)

Insajder pre 12 minuta
Skupština Srbije ubrzano usvaja zakone zbog otvaranja klastera 3 i preporuka ODIHR-a (VIDEO)

Skupština Srbije ubrzano usvaja zakone zbog otvaranja klastera 3 i preporuka ODIHR-a (VIDEO)

Insajder pre 7 minuta
Vučić dočekao italijanskog ministra Salvinija, u toku sastanak dve delegacije

Vučić dočekao italijanskog ministra Salvinija, u toku sastanak dve delegacije

RTV pre 37 minuta
"Za bolji život građana Srbije i Italije": Vučić se oglasio nakon sastanka sa ministrom Mateom Salvinijem: "Uveren sam da ćemo…

"Za bolji život građana Srbije i Italije": Vučić se oglasio nakon sastanka sa ministrom Mateom Salvinijem: "Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo partnerstvo" (foto)

Blic pre 2 minuta