Pogrebna povorka sa telom bivšeg vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, krenula je danas ulicama Teherana, u okviru višednevne ceremonije sahrane.

Kovčeg sa Hameneijevim telom prekriven zastavom Islamske Republike Iran biće prevezen kroz grad kamionom, zajedno sa posmrtnim ostacima članova njegove porodice, koji su poginuli 28. februara, na samom početku rata Irana sa Izraelom i SAD. Kovčezi će proći ulicama Teherana na putu do međunarodnog aerodroma Mehrabad. sahrana u četvrtak u rodnom Mešhedu Hameneijevo telo će zatim otputovati u Kom, zatim u Nadžaf u Iraku, a u četvrtak će stići u Mešhed na severoistoku