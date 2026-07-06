(Foto/video) Spektakl pred 80.000 navijača: Engleska izbacila Meksiko sa Mundijala, u četvrtfinalu sa Norveškom

Newsmax Balkans pre 3 sata
(Foto/video) Spektakl pred 80.000 navijača: Engleska izbacila Meksiko sa Mundijala, u četvrtfinalu sa Norveškom

Fudbaleri Engleske pobedili su Meksiko rezultatom 3:2 i plasirali se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, gde će igrati protiv Norveške.

Englezi su pred više od 80 hiljada domaćih navijača u Meksiko Sitiju uspeli da pobede domaćina i stignu među osam najboljih selekcija Mundijala 2026. Početak utakmice je kasnio zbog oluje i loših vremenskih uslova, ali to nije smetalo igračima obe ekipe da prirede spektakl na terenu. Foto: Tanjug/AP/Natacha Pisarenko Foto: Tanjug/AP/Ricardo Mazalan Foto: Tanjug/AP/Natacha Pisarenko Foto: Tanjug/AP/Natacha Pisarenko Foto: Tanjug/AP/Ricardo Mazalan Engleska je za
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