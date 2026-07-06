Pljuskovi i grmljavina u Beogradu, RHMZ upozorava na nevreme u narednim satima

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Pljuskovi i grmljavina u Beogradu, RHMZ upozorava na nevreme u narednim satima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je nešto pre 14 sati da se u pojedinim delovima Beograda u narednih sat - dva očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Prema podacima RHMZ, u Beogradu je 27 stepeni, a promenljivo je oblačno. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju i u drugim krajevima kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura u Srbiji biće od 28 do 31 stepen.
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