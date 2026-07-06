Potpredsednica Narodne skupštine: Cilj je da do kraja nedelje imamo Savet REM

Potpredsednica Narodne skupštine Elvira Kovač izjavila je da je autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima ključni korak za rešavanje krize oko izbora Saveta REM, što je i jedan od tri glavna uslova za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU.

Kovač je rekla da "saga oko REM" traje predugo i da je cilj autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima da se otklone nedoumice kako bi bio deblokiran proces izbora Saveta REM i to telo bilo formirano do kraja nedelje. "Imaćemo autentično tumačenje zakona kako bi se Skupština, dakle ne samo Odbor, već plenum Narodne skupštine, izjasnio o ovom pitanju. Dakle, mi imamo autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima na dnevnom redu, ne menjamo sada