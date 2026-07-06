Sud ukinuo pritvor supruzi Saše Vukovića, osumnjičenog za ubistvo na Senjaku, uz meru zabrane napuštanja stana

Danka V, supruga Saše Vukovića zvanog Boske, osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku, puštena je iz Okružnog zatvora i određena joj je mera kućnog pritvora uz elektronski nadzor, rekla je portparolka Višeg suda u Beogradu Ivona Čogurić.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu preinačilo je rešenje sudije za prethodni postupak i Danki V. odredilo meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, potvrdila je za Tanjug portparolka tog suda Ivona Čogurić. Kako je navedeno, sud je uvažio žalbu odbrane i ocenio da okolnosti zbog kojih je pritvor ranije bio određen više nisu takvog intenziteta da bi opravdale zadržavanje najstrože mere. Danka V. se ranije nalazila u pritvoru zbog opasnosti