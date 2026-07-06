Sud ukinuo pritvor supruzi Saše Vukovića, osumnjičenog za ubistvo na Senjaku, uz meru zabrane napuštanja stana

Newsmax Balkans pre 1 sat
Sud ukinuo pritvor supruzi Saše Vukovića, osumnjičenog za ubistvo na Senjaku, uz meru zabrane napuštanja stana

Danka V, supruga Saše Vukovića zvanog Boske, osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku, puštena je iz Okružnog zatvora i određena joj je mera kućnog pritvora uz elektronski nadzor, rekla je portparolka Višeg suda u Beogradu Ivona Čogurić.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu preinačilo je rešenje sudije za prethodni postupak i Danki V. odredilo meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, potvrdila je za Tanjug portparolka tog suda Ivona Čogurić. Kako je navedeno, sud je uvažio žalbu odbrane i ocenio da okolnosti zbog kojih je pritvor ranije bio određen više nisu takvog intenziteta da bi opravdale zadržavanje najstrože mere. Danka V. se ranije nalazila u pritvoru zbog opasnosti
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Ukinut pritvor Veselinu Miliću

Ukinut pritvor Veselinu Miliću

RTS pre 13 minuta
"Nova" piše: Oteli tužiocu slučaj gaženja penzionera ispred Pravnog fakulteta da bi ublažili krivično delo

"Nova" piše: Oteli tužiocu slučaj gaženja penzionera ispred Pravnog fakulteta da bi ublažili krivično delo

Nova pre 38 minuta
Supruga Nešovićevog ubice dobila kućni pritvor

Supruga Nešovićevog ubice dobila kućni pritvor

Politika pre 2 sata
Nove kontardiktornosti u slučaju Senjak: Da li su ubica i žrtva došli samoinicijativno ili na poziv (VIDEO)

Nove kontardiktornosti u slučaju Senjak: Da li su ubica i žrtva došli samoinicijativno ili na poziv (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

Beta pre 3 sata
SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

Serbian News Media pre 3 sata
SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjug

Društvo, najnovije vesti »

Pakao za ministre i putare: Vučić će sve rupe imati „u džepu“, šta o tome kaže struka?

Pakao za ministre i putare: Vučić će sve rupe imati „u džepu“, šta o tome kaže struka?

Danas pre 1 sat
Pismo Danasu o Lomparu i Protiću

Pismo Danasu o Lomparu i Protiću

Danas pre 1 sat
Test opšte informisanosti na Ekonomskom: Koliko tačnih odgovora biste imali?

Test opšte informisanosti na Ekonomskom: Koliko tačnih odgovora biste imali?

Danas pre 24 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 53. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 53. kolu?

Danas pre 2 sata
Parlament RS sutra o Deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

Parlament RS sutra o Deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

Danas pre 1 sat