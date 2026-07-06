Uhapšen Požarevljanin (33): prodavao lekove na improvizovanoj tezgi

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Uhapšen Požarevljanin (33): prodavao lekove na improvizovanoj tezgi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su D. J. (33) iz Požarevca zbog sumnje da je na improvizovanoj tezgi prodavao veću količinu lekova i suplemenata bez potrebne dokumentacije i dokaza o poreklu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Požarevcu, uhapsili su D. J. (32) iz Požarevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina. Kako je saopštio MUP Srbije, policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli i privremeno oduzeli veću količinu lekova i suplemenata bez potrebne dokumentacije i
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