Đedović Handanović: Produženje licence za NIS pozitivan signal za završetak pregovora

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Đedović Handanović: Produženje licence za NIS pozitivan signal za završetak pregovora
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula, Naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, poslala pozitivan signal i dala šansu završetku pregovora. "Poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. Da vas podsetim, produženje pre toga je
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