Motociklista (19) sudario se sa autobusom, među povređenima i dečak (8): Detalji teške saobraćajne nesreće u centru Beograda

Nova pre 1 sat
Motociklista (19) sudario se sa autobusom, među povređenima i dečak (8): Detalji teške saobraćajne nesreće u centru Beograda…

Na uglu Ruzveltove ulice i Ulice kraljice Marije u teškom udesu koji se dogodio sinoć oko 21.09 časova, prema rečima dr Ivane Stefanović iz Hitne pomoći, učestvovali su autobus i motor prilikom čega je povređeno više osoba, među njima mladić od 19 godina i osmogodišnje dete.

"U 21:09 dobili smo dojavu da je došlo do sudara autobusa i motora u Ulici kraljice Marije, ugao sa Ruzveltovom", otkriva dr Stefanović za Prva TV. Mladić (19) koji je vozio motor zadobio je teške povrede koje su kvalifikovane kao teška trauma. Kako prenosi RTS, 19-godišnji mladić je sa prelomom potkolenice prevezen u Urgentni centar. Na lice mesta poslate su dve ekipe Hitne pomoći. "Mi smo odmah poslali dve naše ekipe, jer nam je rečeno da je prilikom sudara došlo
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