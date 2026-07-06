Napravio senzaciju, izbacio Brazil pa opleo po FIFA zbog nečuvene odluke

Nova pre 3 sata
Napravio senzaciju, izbacio Brazil pa opleo po FIFA zbog nečuvene odluke

Selektor Norveške Stole Solbaken oštro je kritikovao odluku FIFA da ukine suspenziju napadaču Sjedinjenih Američkih Država Folarinu Balogunu, ocenivši da je svetska kuća fudbala donela „veoma lošu odluku“.

Solbaken je posle pobede Norveške nad Brazilom (2:1) u osmini finala Svetskog prvenstva poručio da će odluka FIFA baciti senku na dalji nastup američke reprezentacije na turniru. „Moram da budem iskren. Mislim da je FIFA napravila veliku grešku. Dobio je crveni karton. VAR je potvrdio da je to bio crveni karton. Isključen je sa utakmice, što znači da automatski sledi suspenzija od jednog meča. Ono što je zaista loše u celoj situaciji jeste to što će se ta odluka
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