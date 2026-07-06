Novinar Vuk Maraš za Nova.rs nakon zabrane ulaska u Srbiju: „Neću pustiti da ovo ovako prođe, sve ću rešavati sa advokatima“…

Crnogorski novinar i direktor BIRN-a Crna Gora Vuk Maraš, kojem je danas zabranjen ulazak u Srbiju na Aerodromu „Nikola Tesla“, rekao je za Nova.rs da će po povratku u Podgoricu sa advokatima razmotriti sve pravne mogućnosti i pokrenuti postupak zbog odluke srpskih vlasti.

„Stigao sam u Beograd oko devet jutros, otprilike. Sada čekam da me deportuju. Oni će mi obezbediti let da se vratim u Podgoricu, a trebalo je da iz Beograda odem u Rim, jer mi je ovde bilo samo presedanje“, rekao je Maraš za Nova.rs. On navodi da će, čim se vrati u Crnu Goru, slučaj prepustiti pravnom timu. „Kada dođem u Podgoricu, videću sve sa advokatima, jer neću pustiti da ovo ovako prođe“, poručio je Maraš. Podsetimo, Maraš je danas saopštio da mu je na