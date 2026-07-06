Novinar Vuk Maraš za Nova.rs nakon zabrane ulaska u Srbiju: „Neću pustiti da ovo ovako prođe, sve ću rešavati sa advokatima“

Nova pre 57 minuta
Novinar Vuk Maraš za Nova.rs nakon zabrane ulaska u Srbiju: „Neću pustiti da ovo ovako prođe, sve ću rešavati sa advokatima“…

Crnogorski novinar i direktor BIRN-a Crna Gora Vuk Maraš, kojem je danas zabranjen ulazak u Srbiju na Aerodromu „Nikola Tesla“, rekao je za Nova.rs da će po povratku u Podgoricu sa advokatima razmotriti sve pravne mogućnosti i pokrenuti postupak zbog odluke srpskih vlasti.

„Stigao sam u Beograd oko devet jutros, otprilike. Sada čekam da me deportuju. Oni će mi obezbediti let da se vratim u Podgoricu, a trebalo je da iz Beograda odem u Rim, jer mi je ovde bilo samo presedanje“, rekao je Maraš za Nova.rs. On navodi da će, čim se vrati u Crnu Goru, slučaj prepustiti pravnom timu. „Kada dođem u Podgoricu, videću sve sa advokatima, jer neću pustiti da ovo ovako prođe“, poručio je Maraš. Podsetimo, Maraš je danas saopštio da mu je na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Vuk Maraš na aerodromu čeka deportaciju u Podgoricu

Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Vuk Maraš na aerodromu čeka deportaciju u Podgoricu

Cenzolovka pre 57 minuta
Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju

Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju

N1 Info pre 1 sat
Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju

Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju

Slobodna Evropa pre 22 minuta
Direktoru BIRN-a Crna Gora zabranjen ulazak u Srbiju: „Neće me ućutkati, režim u Beogradu u panici“

Direktoru BIRN-a Crna Gora zabranjen ulazak u Srbiju: „Neće me ućutkati, režim u Beogradu u panici“

Danas pre 1 sat
Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Vuk Maraš vraćen sa Aerodroma "Nikola Tesla"

Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Vuk Maraš vraćen sa Aerodroma "Nikola Tesla"

Nova pre 1 sat
Zabranom na zabranu: Srbija i Crna Gora proširuju liste proteranih

Zabranom na zabranu: Srbija i Crna Gora proširuju liste proteranih

Cenzolovka pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromRimBIRNTesla

Svet, najnovije vesti »

Britanski lovci presreli ruski avion u blizini nosača aviona Princ od Velsa

Britanski lovci presreli ruski avion u blizini nosača aviona Princ od Velsa

Insajder pre 2 minuta
Moskva: Učešće Letonije u napadima na Rusiju neće ostati bez posledica; Ukrajina zatražila hitan sastanak SB UN

Moskva: Učešće Letonije u napadima na Rusiju neće ostati bez posledica; Ukrajina zatražila hitan sastanak SB UN

RTS pre 2 minuta
Kina gomila ratne brodove, panika na Tajvanu! U toku su zajedničke vojne vežbe sa Rusijom!

Kina gomila ratne brodove, panika na Tajvanu! U toku su zajedničke vojne vežbe sa Rusijom!

Kurir pre 2 minuta
Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Vuk Maraš na aerodromu čeka deportaciju u Podgoricu

Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Vuk Maraš na aerodromu čeka deportaciju u Podgoricu

Cenzolovka pre 57 minuta
Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju

Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju

N1 Info pre 1 sat