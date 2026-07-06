Od apoteke do svetskih top lista: Neobičan put Tamare Kalinić koja je hobi pretočila u ozbiljan biznis

Nova pre 2 sata
Od apoteke do svetskih top lista: Neobičan put Tamare Kalinić koja je hobi pretočila u ozbiljan biznis

Influenserka Tamara Kalinić juče se udala za modnog menadžera Filippa Testa, sa kojim je već godinama u ljubavi.

Njeno venčanje je izazvalo mnogo pažnje širom sveta, a najpoznatiji modni magazini su pratili iz minuta u minut. Mladenci su izabrali da sudbonosno "da" izgovore na obali jezera Komo u čuvenoj Vili Pizzo, raskošnom zdanju koje se nalazi između Moltrasija i Černobija. Tamara je blistala u elegatnoj venčanici, a potom se presvukla u drugu koja je bila nešto slobodnijeg kroja. Do oltara ju je otpratio otac, a koliko su vodili računa o svakom detalju govori i činjenica
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